State High School Basketball Pairings

Boys

Class 6A At Koch Arena

Wednesday’s quarterfinals

3:00 Lawrence (15-7) vs. Manhattan (18-4)

4:45 BV North (16-6) vs. Olathe Northwest (17-5)

6:30 Garden City (11-11) vs. BV Northwest (19-3)

8:15 Wichita South (16-6) vs. Free State (16-6)

Class 5A At Kansas Expocentre, Topeka

Thursday’s quarterfinals

3:00 KC Schlagle (16-6) vs. Salina Central (20-2)

4:45 Wichita Heights (17-5) vs. Pittsburg (20-2)

6:30 Carroll (12-10) vs. Eisenhower (21-1)

8:15 St. Thomas Aquinas (18-4) vs. Shawnee Heights (19-3)

Class 4A-I At Tony’s Pizza Event Center, Salina

Wednesday’s quarterfinals

3:00 Andover Central (8-14) vs. KC Piper (20-2)

4:45 Labette County (11-11) vs. McPherson (18-4)

6:30 Mulvane (9-13) vs. Abilene (19-3)

8:15 Louisburg (10-12) vs. Miege (19-3)

Class 4A-IIAt White Auditorium, Emporia

Wednesday’s quarterfinals

3:00 Smoky Valley (15-7) vs. Holcomb (21-1)

4:45 Topeka Hayden (16-6) vs. Rock Creek (18-4)

6:30 Frontenac (14-8) vs. Wichita Collegiate (21-1)

8:15 Pratt (17-5) vs. Burlington (17-5)

Class 3A At Sports Arena, Hutchinson

Thursday’s quarterfinals

3:00 Belle Plaine (15-8) vs. Galena (20-3)

4:45 Silver Lake (17-6) vs. Marysville (19-4)

6:30 Cheney (14-9) vs. Norton (21-2)

8:15 Hugoton (17-6) vs. SE-Saline (18-5)

Class 2A At Bramlage Coliseum, Manhattan

Wednesday’s quarterfinals

3:00 Pittsburg Colgan (17-5) vs. St. John (22-1)

4:45 Seabury (18-4) vs. Ness City (21-2)

6:30 Hillsboro (17-6) vs. Sacred Heart (22-1)

8:15 Hoxie (18-4) vs. Sedan (20-3)

Class 1A-I At Gross Coliseum, Hays

Thursday’s quarterfinals

3:00 Rural Vista (17-6) vs. Hanover (21-2)

4:45 South Barber (19-4) vs. St. Francis (21-2)

6:30 Onaga (17-6) vs. South Gray (22-1)

8:15 Osborne (19-4) vs. Burlingame (21-2)

Class 1A-II At United Wireless Arena, Dodge City

Thursday’s quarterfinals

3:00 Wheatland-Grinnell (14-9) vs. Central Christian (19-4)

4:45 Otis-Bison (16-7) vs. Hartford (18-5)

6:30 Axtell (6-17) vs. Caldwell (21-2)

8:15 Wallace County (17-6) vs. Ashland (18-6)

Girls

Class 6A At Koch Arena

Thursday’s quarterfinals

3:00 Olathe Northwest (15-7) vs. Manhattan (21-1)

4:45 Lawrence (18-4) vs. Olathe South (18-4)

6:30 Wichita West (14-8) vs. Wichita South (22-0)

8:15 Derby (18-4) vs. Olathe East (18-4)

Class 5A At Kansas Expocentre, Topeka

Wednesday’s quarterfinals

3:00 De Soto (15-7) vs. Maize (19-3)

4:45 Salina Central (18-4) vs. KC Schlagle (19-3)

6:30 Newton (17-5) vs. Leavenworth (19-3)

8:15 Carroll (18-4) vs. St. Thomas Aquinas (19-3)

Class 4A-I At Tony’s Pizza Event Center, Salina

Thursday’s quarterfinals

3:00 Abilene (16-6) vs. KC Piper (21-1)

4:45 Paola (18-4) vs. McPherson (19-3)

6:30 Labette County (17-5) vs. Circle (20-2)

8:15 Wellington (17-5) vs. Miege (19-3)

Class 4A-II At White Auditorium, Emporia

Thursday’s quarterfinals

3:00 Andale (12-10) vs. Clay Center (20-2)

4:45 Larned (13-9) vs. Jefferson West (18-4)

6:30 Topeka Hayden (9-13) vs. Girard (21-1)

8:15 Scott City (13-9) vs. Burlington (17-5)

Class 3A At Sports Arena, Hutchinson

Wednesday’s quarterfinals

3:00 Riley County (15-8) vs. Hugoton (23-0)

4:45 Nemaha Central (19-3) vs. Humboldt (21-2)

6:30 Wichita Independent (16-7) vs. Thomas More Prep (22-1)

8:15 Cheney (19-4) vs. Council Grove (21-2)

Class 2A – At Bramlage Coliseum, Manhattan

Thursday’s quarterfinals

3:00 Chase County (15-8) vs. Central Plains (23-0)

4:45 Berean Academy (19-4) vs. Valley Falls (20-3)

6:30 Pittsburg Colgan (15-7) vs. Wabaunsee (21-2)

8:15 Hill City (17-6) vs. Meade (21-2)

Class 1A-I – At Gross Coliseum, Hays

Wednesday’s quarterfinals

3:00 Quinter (15-8) vs. Centralia (22-1

4:45 Hanover (21-2) vs. Dighton (21-2)

6:30 Rural Vista (18-5) vs. South Central (22-1)

8:15 Stockton (20-3) vs. Olpe (22-1)

Class 1A-II At United Wireless Arena, Dodge City

Wednesday’s quarterfinals

3:00 Wetmore (13-10) vs. Waverly (22-1)

4:45 Caldwell (16-7) vs. Otis-Bison (19-4)

6:30 Fowler (14-9) vs. Wheatland-Grinnell(20-3)

8:15 Central Christian (15-8) vs. Golden Plains (20-3)