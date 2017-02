FEBRUARY 15, 2017

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE

Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479

FOR SALE: SIZE 9D WESTERN BOOTS, SIZE 9 DR SCHOLLS SHOES, CRESCENT WRENCHES, 14IN PIPE WRENCH 786-1945

FOR SALE: 2002 FORD WINDSTAR VAN, HAY EQUIPMENT 620-617-1514

FOR SALE: 22 PISTOL 282-0027

FOR SALE: CHILDS CAR SEAT, BABY BOUNCER, BABY WALKER 617-9083

LOOKING FOR: 2 TIRES 2.25.60.16 282-8907

FOR SALE: SMALL UTILITY TRAILER 785-222-6018 AFTER 5P

FOR SALE: 2012 CHEVY CAPTIVA 617-1593 OR 617-4949

FOR SALE: RIFLE, AND OTHER GUNS 620-727-1310

FOR SALE: BUILDING, ’70 EL CAMINO, ’58 APACHE PICKUP 785-658-5207

FREE: DARRYL SINGLETON COLLECTIBLES 282-9331

FOR SALE: 5 HORSE ELECTIRC MOTOR, MILWAUKEE SAWZALL, UTILITY CART 620-264-0038

FOR SALE: 3 ANTIQUE BOOKS, NASCAR DIECAST, CLASSIC ROCK AND ROLL CD 617-4951

FOR SALE: 2 REMOTE CADDYS, IPHONE 4S CASES 786-1224

LOOKING FOR: TREADMILL, WOOD FENCING 653-2488

FOR SALE: FORD F150 282-4917

FOR SALE: RUTGER 45 PISTOL 620-491-1570

FOR SALE: STORM DOOR 36X80, INTERIOR LIGHT FIXTURES, WALL MIRRORS 797-3796

FOR SALE: CHEVY YUKON, REFRIGERATOR, FREEZER 620-639-2382

FOR SALE: CABINET TOP 923-5099