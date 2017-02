Panthers beat Liberal, lose to Garden in home duals (Thursday Results)

Great Bend (GB) 48.00 Liberal (LIB) 33.00

106: Natalie Garza (GB) over (LIB) (For.)

113: Drew Liles (GB) over Ryan Newkirk (LIB) (Fall 1:59)

120: Eric Vazquez (GB) over Tucker Betts (LIB) (Fall 0:51)

126: George Weber (GB) over reyna quinones (LIB) (Fall 0:37)

132: Conrad Montoya (GB) over Xavier Perez (LIB) (Fall 4:28)

138: Keaton Sander (GB) over emmanuel rivero (LIB) (Fall 4:41)

145: Emanuel Peralta (LIB) over Gage Fritz (GB) (Fall 5:44)

152: Carlos Mora (LIB) over Braxton Schooler (GB) (MD 15-6)

160: Dylan Lamb (GB) over (LIB) (For.)

170: Josh Hamilton (GB) over derek avilla (LIB) (Fall 2:26)

182: Misael Monarrez (LIB) over Hector Olivas (GB) (TF 21-6 5:00)

195: Edgar Bautista (LIB) over (GB) (For.)

220: zeth mansell (LIB) over Jesus Villegas (GB) (Fall 2:38)

285: Elwin Trejo (LIB) over Noah Presson (GB) (Fall 3:25)

Garden City (GCKS) 51.00 Great Bend (GB) 19.00

106: Silas Pineda (GCKS) over Drew Liles (GB) (Dec 3-0)

113: Jacob Holt (GCKS) over (GB) (For.)

120: Eric Vazquez (GB) over Diago Hernandez (GCKS) (Dec 7-2)

126: Kaj Perez (GCKS) over George Weber (GB) (Dec 5-0)

132: Avey Arana (GCKS) over Conrad Montoya (GB) (Dec 7-3)

138: Keaton Sander (GB) over Elijahblu Ruiz-Hernandez (GCKS) (Fall 3:53)

145: Gage Fritz (GB) over Andrew Garcia (GCKS) (MD 10-1)

152: Curtis Near (GCKS) over Braxton Schooler (GB) (Fall 1:55)

160: Quinton LaPointe (GCKS) over Dylan Lamb (GB) (Fall 1:53)

170: Rico Cherico (GCKS) over Josh Hamilton (GB) (Fall 1:18)

182: Jesse Nunez (GCKS) over Hector Olivas (GB) (Fall 3:08)

195: Zeke Herrera (GCKS) over (GB) (For.)

220: Cristhian Coreas-Hernandez (GCKS) over Jesus Villegas (GB) (Fall 1:10)

285: Noah Presson (GB) over Julian Facio (GCKS) (Fall 3:42)

Results for Great Bend @ JV Hays/Gt Bend Duals (02/02/2017)

106: Natalie Garza (Great Bend) – DNP

Albie Perez (Garden City) over Natalie Garza (Great Bend) (Dec 13-6)

120: Skylar Burkes (Great Bend) – DNP

There are no match results associated with this wrestler at 120

120: Owen Ridgeway (Great Bend) – DNP

Owen Ridgeway (Great Bend) over Beaux Watson (Garden City) (Dec 10-7)

Joe Barrientos (Garden City) over Owen Ridgeway (Great Bend) (Dec 12-7)

126: Gerrardo Torres (Great Bend) – DNP

Tadin Flinn (Hays) over Gerrardo Torres (Great Bend) (Dec 7-6)

132: Alex Randolph (Great Bend) – DNP

Alex Randolph (Great Bend) over Nathan Kramer (Garden City) (Fall 4:00)

138: Quan Garcia (Great Bend) – DNP

There are no match results associated with this wrestler at 138

138: Brayden Powell (Great Bend) – DNP

There are no match results associated with this wrestler at 138

170: Jacob Meeks (Great Bend) – DNP

Jacob Meeks (Great Bend) over Jonathan Fernandez (Garden City) (Dec 9-2)

Jacob Meeks (Great Bend) over Ramiro Rodriguez (Garden City) (TF 17-0 2:00)

Alexavier Rodriguez (Garden City) over Jacob Meeks (Great Bend) (MD 9-0)

170: Andrew Wettengel (Great Bend) – DNP

There are no match results associated with this wrestler at 170

182: Ever Chavez (Great Bend) – DNP

David SanJuan (Garden City) over Ever Chavez (Great Bend) (Dec 4-3)

Jonathan Fernandez (Garden City) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 4:37)

Ramiro Rodriguez (Garden City) over Ever Chavez (Great Bend) (MD 11-0)

220: Barrett Lutt (Great Bend) – DNP

There are no match results associated with this wrestler at 220

220: Edgar Villegas (Great Bend) – DNP

There are no match results associated with this wrestler at 220