FEBRUARY 3, 2017

FOR SALE: STEREO SYSTEM 792-1665

FOR SALE: WESTERN MENS 9D BOOTS, 3 HITCHES, TRACTOR SPRINKLER, PIPE WRENCH 786-1945

FOR SALE: 2 TIRES 2.35.70.16 792-5433

FOR SALE: MARTY J RIDING MOWER 785-731-1127

FOR SALE: 2 H&R 999 22. PISTOLS, ANTIQUE REFRIGERATOR AND ELECTRIC RANGE 620-727-1310

FOR SALE: LIGHT FIXTURE 793-8059

FOR SALE: TANNING MACHINE 793-8682

FOR SALE: FORD RANGER, TOPPER FOR OLDER FORD RANGER 620-285-2557

FOR SALE: UPRIGHT FREEZER, DORM REFRIGERATOR 620-615-0942

FOR SALE: EXERCISE BIKE 792-5184

FOR SALE: HALLWAY MIRROR 793-6556

FOR SALE: 5 HORSE MOTOR 620-264-0038

FOR SALE: 2002 LINCOLN TOWN CAR, LIFT CHAIR 566-7057

FOR SALE: 1982 INTERSTATE MOTORCYCLE, GALAXY BOAT, WEED EATERS 672-5662

FOR SALE: INTERIOR DOORS, INTERIOR LIGHT FIXTURES 797-3796

FOR SALE: CRYPT, OVERSIZED HEAD CAMPER 620-639-1770

LOOKING FOR: TOPPER TO FORD EXTENDED CAB 797-0872

FOR SALE: BABY CALVES 786-9698

FOR SALE: TRACTOR TIRES, STOCK TANKS, HAMMER MILL 785-650-1175

LOOKING FOR: 125GAL OR LARGER AIR COMPRESSOR, UPRIGHT TIRE MACHINE 617-3944

FOR SALE: 5 BALES TRAILER, SOIL MOVER 620-793-0145

FOR SALE: FORD F150 2004, SAVAGE 300 RIFLE 282-4917