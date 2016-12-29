Download Trading Post Classified Form CLICK HERE
Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479
FOR SALE: 2 MINI FEMALE DONKEYS 640-7432
FOR SALE: LEAF BLOWER, NELSON TRACTOR SPRINKLER, JITTERBUG FLIPHONE, LOOKING FOR: 02.65.70.17 AGRRESSIVE TIRES 786-1945
FOR SALE: CABINET HEATER, PUSH TYPE MOWER 620-282-8758
FOR SALE: SWR METER, SET OF CHAINS, BRUSH TRIMMER 786-0701
FREE: 13IN TVS 620-617-2684
FOR SALE: 30/30 RIFLE, ATV TIRES FOR 800 POLARIS SPORTSMAN 793-0979
FOR SALE: FIREWOOD 792-5636
LOOKING FOR: SOMEONE TO ADJUST RADIO EQUIPMENT 617-2194
FOR SALE: TWIN SIZED MATTRESS AND BOX SPRINGS, BED FRAME LOOKING FOR: RADIO SCANNER 620-617-6721
FOR SALE: BABY WALKER AND BOUNCER, KIDS TOYS, STUFFED ANIMALS 617-9083
FOR SALE: SAMSONITE LUGGAGE, EVENPURE HEATER, GUITAR 792-5310
FOR SALE: 1999 DODGE DURANGO, ELECTRIC RANGE, FREEZER AFTER 2P 285-6118
FOR SALE: AKAI STEREO CASSETTE DECK, SEWING MACHINE CABINET, LOOKING FOR: TREDDLE SEWING MACHINE 792-6560
FOR SALE: DOORS ON JACKSON AND LAKIN
FOR SALE: 58 APACHE PICKUP, LIMESTONE STONE POSTS 785-658-5207
LOOKING FOR: RUGER BLACK HAWK 22 PISTOL 785-483-1722
FOR SALE: 24IN CABINET TOP W/SINK AND FAUCET, 30FT SICKLE LOOKING FOR: 22.5 MICHELIN TRUCK TIRES620-653-4913
FOR SALE: GO KART 639-2038
FOR SALE: 2007 FORD F150, RIFLE 282-4917
FOR SALE: OVERSIZED CAMPER, 750 KAWASAKI MOTORCYCLE, STABILIZER BAR 639-1770
FOR SALE: ELECTRIC MOTOR, UTILITY CART 620-264-0038
FOR SALE: 6FT SNOW BLOWER, 785-731-1127
THANK YOU FOR LISTENING AMD HAVE NICE DAY!
TRADING POST CLASSIFIED
December 29, 2016
TODAY’S TRADING POST LISTING IS BROUGHT TO YOU BY: TRANSMISSION EXCHANGE. OWNER BARRY PARKER HAS OVER 31 YEARS OF EXPERIENCE WITH TRANSMISSIONS AND CUSTOM EXHAUST SYSTEMS. WHEN YOUR CAR OR TRUCK NEEDS REPAIR TAKE IT TO THE EXPERTS AND THAT’S TRANSMISSION EXCHANGE.
FLATLAND FLEA MARKET IS HAVING A YEAR END INVENTORY REDUCTION SALE. 25% OFF STOREWIDE. THIS SALE RUNS THROUGH THE END OF THE YEAR. $1.00 DVD’S. MANY NEW AND USED ITEMS AND ITEMS CHANGE EVERYDAY. FLATLAND FLEA MARKET IS LOCATED AT 2110 KANSAS AVE. HOURS ARE FROM 10 TO 6 TUESDAY THRU SATURDAY. LAYAWAY ITEMS ARE NOT INCLUDED IN THIS SALE.
THE CLASSIFIED’S ARE ONLY $5.00 PER DAY FOR 40 WORDS OR LESS FOR INDIVIDUALS AND $10.00 PER DAY FOR 40 WORDS OR LESS FOR A RETAIL BUSINESS. DROP BY EAGLE BROADCAST CENTER LOCATED AT 12TH & BAKER IN GREAT BEND OR GO ON LINE TO GREAT BEND POST.COM PRINT OUT A TRADING POST CLASSIFIED FORM, DROP IT IN THE MAIL WITH PAYMENT OR BRING IT BY THE BROADCAST CENTER AND WE’LL GUARANTEE YOUR ITEMS WILL BE HEARD RIGHT HERE ON THE RADIO AND AFTER 10:00 KARINA WILL HAVE THE ITEMS THAT YOU HEARD THIS MORNING ON THE WEBSITE AT GREAT BENDPOST.COM
Leave a Reply