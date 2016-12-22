DECEMBER 22, 2016

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE
Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479
FOR SALE: RUGER RIFLE, 2004 LINCOLN CONTINENTAL 617-9098
FOR SALE: 2 ICE FISHING HUTS, GRATER 785-483-1817
FOR SALE: AIR CONDITIONER, MOWER 620-282-8758
FOR SALE: CABINET TOP W/SINK AND FAUCET, LOOKING FOR: MICHELIN 22.5 TRUCK TIRES, DISK PLOW 620-653-4913
FOR SALE: CRYPT, CAMPER 620-639-1770
FOR SALE: 9.9MM GUN, REVOLVER 282-1480
FOR SALE: FIREWOOD, 9X10 GARAGE DOOR, 2 HORSE STALLS 792-5636
FOR SALE: GAS DRYER, CAR TRAILER, 1993 RANGER TAILGATE 792-2916
FOR SALE: 30/30 RIFLE, RANCH RIFLE 793-0979
FOR SALE: MED/LAR PET COAT, ANTIQUE MINI MOUSE, LARGE POINSETTIA 620-923-1006
FOR SALE: 42IN SHARP TV, COMPUTER MONITOR 620-923-5393
FOR SALE: STUFFED ANIMALS, CHILDRENS TOYS, 16IN GIRLS BIKE 617-9083
LOOKING FOR: 32IN FLAT SCREEN TV 282-9331
FOR SALE: HEATER 617-4949 OR 617-1593
FOR SALE: LEAF BLOWER, JITTERBUG FLIP PHONE 786-1945
FOR SALE: GLASS WINE PITCHER AND GLASSES, 18MO LITTLE GIRLS CHRISTMAS OUTFIT 792-6141
FOR SALE: CHAINSAW 620-491-1570
FOR SALE: CAR RAMPS 792-9580
LOOKING FOR: FEED DISPENSER 620-793-0001
FREE: CHANDELIER 793-6556
FOR SALE: HORSE SILHOUETTE, 70 EL CAMINO, SQUARE BROME BALES 785-658-5207
FOR SALE: PICKUP BED BALE MOVER, GRILL GUARD, LOOKING FOR: ZIPPER REPAIR 785-531-0751
FOR SALE: 2000 CHEVY PICKUP 786-6965
HAVE A GREAT DAY AND THANK YOU FOR LISTENING!
Leave a Reply